OFICIAL! Partida Poli Iasi - Astra a fost AMANATA: "Daca se juca, nu era fotbal!" Cum arata stadionul din Iasi! VIDEO

La fel ca la Botosani, si la Iasi terenul este impracticabil.

Update: Partida a fost amanata oficial! Nu se va juca sigur astazi!

"Din punctul nostru de vedere, e mai bine sa nu jucam. Dar ramane la latitudinea oaspetilor, ei decid. Noi jucam si asa, dar nu va fi fotbal!", a spus Flavius Stoican la Telekom Sport.

Momentan a fost data folia de deasupra gazonului doar pe 5 metri patrati pentru a se vedea starea terenului.

"In ceea ce priveste partida Poli Iasi – Astra, programata duminica, 18 martie, se va lua o decizie in functie de conditiile meteo de la ora de disputare a partidei" anunta Liga Profesionista de Fotbal odata cu anuntul amanarii partidei dintre Botosani si Dinamo.

Cu o ora inainte de startul meciului de la Iasi se depun eforturi considerabile pentru a inlaturarea zapezii insa sansele ca partida sa se poata juca in conditii normale sunt minime! Astfel, meciul va fi, cel mai probabil, amanat. O alta problema este ca incalzirea gazonului nu functioneaza simultan cu nocturna.

Decizia finala va fi luata de arbitrul Marcel Birsan.

"Noi am facut tot posibilul ca meciul sa se dispute. Terenul este protejat in momentul de fata cu o folie, astfel ca suprafata de joc nu este acoperita cu zapada. Vom trage folia de pe teren cu doua ore inainte de startul partidei, dar totul depinde si de starea vremii. Din ce stiu, codul galben de ninsori si viscol expira in cursul noptii. Daca va continua sa ninga dupa ce luam folia, nu mai depinde de noi.



Am vorbit cu observatorul partidei si mi-a spus ca terenul este bun de joc, la cum arata acum. Arbitrii si observatorul vor decide daca se va juca sau nu, in functie de conditiile meteo de la ora partidei. Daca ar fi dupa noi, ne dorim sa jucam. Si meciul din Cupa de la Botosani l-am amanat din cauza gerului si am jucat peste o saptamana pe ploaie si in noroi", a declarat presedintele Adrian Ambrosie, conform ProSport.