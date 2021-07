Mihai Stoica i-a cerut scuze lui Chipirliu. Gestul neasteptat facut de oficialul de la FCSB: "N-am fost prea inspirat"

CSA Steaua si-a inaugurat arena.

In meciul de deschidere, Bogdan Chipirliu a marcat doua goluri si a intrat in istorie drept primul fotbalist care inscrie pe noua arena. Acesta a fost ironizat, ulterior, de Mihai Stoica:

"A intrat si Chipirliu in istorie ca e primul jucator care a marcat pe noua arena, dar este jenant, este stigator la cer sa mergem in continuare cu acest non-sens". In timpul acestei declaratii, Mihai Stoica s-a balbait, facand referire la defectul de vorbire al lui Chipirliu.

Astazi, Chipirliu a reactionat la comentariul lui Mihai Stoica. Chipirliu a spus ca familia lui s-a simtit afectata de declaratia managerului de la FCSB, insa considera ca este doar o gluma:

"N-am vrut sa vorbesc despre ce a spus Mihai Stoica. Nu mi s-a parut totusi ok. Dupa acea declaratie m-au sunat parintii si prietenii sa ma intrebe daca sunt bine. Il cunosc pe MM, cand ne vedem ne salutam, vorbim, e galatean ca si mine. Poate a vrut sa faca doar o gluma, nu stiu, dar e urat sa razi de defectul unui om.

Stie foarte bine ce inseamna sa ai o problema in familie, nu cred ca s-ar fi simtit bine daca cineva facea glume in acele momente. Nu ma deranja daca se lega de mine, dar acea declaratie mi-a afectat familia", a zis Bogdan Chipirliu pentru GSP.RO.

Imediat dupa, Mihai Stoica a reactionat, pe Facebook, si si-a cerut scuze in mod public: "Ii prezint scuze lui Chipirliu, n-am fost prea inspirat. In rest, despre salarii de mii de euro achitate din bugetul de stat, ramane cum am stabilit".