Surpriză după ce fotbalistul și-a anunțat retragerea din cariera de jucător.

Desley UbbinkMetaloglobusRBC RoosendaalCorvinul HunedoaraUTA Arad
Desley Ubbink s-a despărțit zilele trecute de Metaloglobus București, când au apărut și unele declarații ale fotbalistului, care își anunța retragerea din cariera de jucător.

Mijlocașul olandez de 32 de ani, fost la UTA Arad, Corvinul Hunedoara (cu care a jucat în Europa League) și FC Bihor înainte de Metaloglobus, a revenit însă în țara natală, unde a semnat cu RBC Roosendaal, echipă de tradiție din Olanda.

Prezentă și în Eredivisie după 2000, Roosendaal a trecut apoi printr-un faliment și acum evoluează în Derde Divisie, liga a patra!

Desley Ubbink, la RBC Roosendaal

”Desley Ubbink (32) vine la RBC. El ajunge la noi de la Metaloglobus din România, echipă din prima ligă, și se alătură echipei noastre principale după pauza de iarnă, pentru o perioadă de un an și jumătate. El va juca cu numărul 9.

Ubbink a mai jucat în trecut în echipa de juniori a RBC. După perioade petrecute la RKC și Feyenoord (juniori), cariera sa l-a dus la cluburi din Kazahstan, Polonia, România și Slovacia. În ultima țară, a jucat pentru AS Trencin, cu care a eliminat Feyenoord în preliminariile Europa League din 2018.

„Suntem foarte bucuroși că Desley a ales proiectul nostru. Eram în contact de mai bine de un an, iar pentru el a sosit momentul să facă acest pas. Suntem 200% convinși de calitățile sale. Suntem la curent și cu problema care l-a afectat pe Desley în trecut, dar și în acest caz îl susținem”, a declarat Jean-Paul Nuijten, membru al consiliului de administrație responsabil cu aspectele tehnice.

Ce a declarat olandezul la semnarea contractului din Olanda

Ubbink s-a întors ieri dimineață din România la Roosendaal și este încântat de venirea sa la RBC. „Da, am jucat aici în echipa de juniori și mă bucur că clubul joacă din nou la un nivel înalt. RBC are ambiții și acest obiectiv mi se potrivește. Ca fotbalist profesionist, ai mentalitatea de a vrea să devii mereu mai bun. Am avut și alte opțiuni în Olanda și Belgia, dar ambițiile RBC și faptul că pot juca din nou fotbal în Roosendaal au fost decisive pentru mine. RBC renaște și vreau să-mi ajut fostul club să-și realizeze ambițiile.”

Nuijten continuă: „Odată cu venirea lui Desley, facem și primul pas către sezonul viitor. Pentru asta, vrem să ne întărim în mod specific pe câteva poziții, cu jucători de calitate. În plus, în contextul alcătuirii lotului pentru sezonul viitor, în următoarele săptămâni vom discuta și cu jucătorii actuali din lot.”, a postat clubul olandez.

Foto: Valentin MACREA/SPORT PICTURES, RBC Roosendaal

