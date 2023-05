Rivaldinho, indiciu despre viitoarea destinație? „Îmi place foarte mult Liga 1!” Planurile atacantului brazilian

Rivaldinho (28 ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova cu 4 etape înainte de finalul sezonului. Rezervă în Bănie în detrimentul lui Elvir Koljic (27 ani) și Ivan Markovic (22 ani), fiul legentarului atacant brazilian pare că nu va sta foarte mult fără contract. Tot mai multe surse susțin că este dorit de Gică Hagi la Farul Constanța.

Rivaldinho vrea să continue în Liga 1

Până atunci, Rivaldinho a dezvăluit că dorește să uite de fotbal și să se relaxe alături de familia sa în SUA, unde deține o casă de vacanță.

„Nu vreau să mă gândesc la asta, vreau să merg în vacanță cu familia și vom vedea ce va fi până la urmă. Momentan vreau să am o vacanță foarte frumoasă lângă familia mea și apoi avem timp până la finalul lunii. O să plec în America, am și eu casă acolo.

Fotbalul nu se termină aici, nu a început la Craiova și nici aici nu se termină. Mai am șapte, zece ani din carieră și vreau să ajung în grupele din Europa precum Champions League, Europa League sau Conference League. Este un vis și un obiectiv pe care îl am de când am început să joc fotbal”, a declarat Rivaldinho pentru Fanatik.

De asemenea, atacantului brazilian nu exclude posibilitatea e de a continua în campionatul României. Mai mult, acesta este încântat de modul în care a evoluat Liga 1 și lupta acerbă care s-a creat în lupta la titlu și accederea în play-off.

„Campionatul României a crescut foarte mult, toate echipele au jucători de calitate și echipele din play-off sunt toate favorite la titlu în prima etapă. Mai sunt patru echipe în play-out care puteau să fie fără nicio problemă în play-off. Este bine pentru că îmi place țara și campionatul, așa sper să continue și să fie în fiecare an mai bine.

Este o variantă pentru că îmi place foarte mult SuperLiga, știu limba și familia mea se simte foarte bine aici în România. Încă nu m-am hotărât și nu vreau să mă gândesc, echipele din România sunt într-un moment foarte important și vom vedea”, a mai spus Rivaldinho.

La Universitatea Craiova, brazilianul nu a avut cel mai bun randament. A marcat o singură dată și a oferit 3 pase decisive în 27 de partide. În timp ce pentru Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul Constanța) a înscris de 15 ori și a livrat 4 assist-uri.