Revolta lui Eugen Neagoe: „FCSB nu a existat în prima repriză! Alt jucător marchează o jumătate de gol și e convocat la națională!”

FCSB a primit vizita Universității Craiova în prima rundă din play-off. Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce Jovan Markovic (21 ani) a deschis scorul, în minutul 32, după o fază în care i-a ridiculizat pe fundașii lui Mihai Pintilii (38 ani), iar Malcom Edjouma (26 ani) a înschis tabela cu o lovitură de cap extraordinară.

Eugen Neagoe, încântat de evoluția Universității Craiova contra FCSB-ului

La finalul partidei, Eugen Neagoe (55 ani) și-a exprimat încântarea pentru modul în care au evoluat elevii săi în primele 45 de minute. Tehnicianul susține că oltenii i-au anihilat total pe elevii lui Mihai Pintilii și că diferența de scor trebuia să fie mai mare.

„Dacă mă uit la prima repriză, nu sunt mulțumit. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm meciul, l-am avut în mână. M-am și speriat înainte de joc, toată lumea vorbea că FCSB-ul joacă un fotbal spectaculos, dar în prima repriză nu au ajuns la poartă. Cred că am controlat în totalitate prima repriză și meritam să conducem la o diferență mai mare.

În repriza a doua am început modest, a avut FCSB-ul vreo 20-25 de minute de dominare. Le-am spus băieților să trebuia să ieșim mai atenți. Am reușit să marcăm, dar au auzit că a fost offside la Ivan. Din păcate, asta a fost situația. Dar după minutul 70 am forțat, am încercat să mergem spre poarta lor să împingem jocul. În prima repriză FCSB-ul nu a existat. Nu au ajuns în careul nostru, asta e realitatea. Și noi am avut 4 jucătoru sub 21 ani în primul 11, avem foarte mulți jucători accidentați. Este al doilea joc în decurs de două luni când jucăm în 'casa' FCSB-ului și nu reușesc să ne bată”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

Eugen Neagoe: „E normal să fie dezamgăit Ivan, a marcat 6 goluri în 10 meciuri, iar un alt jucător o jumătate de gol!”

Antrenorul Universității Craiova a vorbit și despre absența lui Andrei Ivan (25 ani) de la echipa națională. Acesta consideră că cele 6 reușite ale lui Andrei Ivan din ultimele 10 meciuri îl recomandă pentru a fi convocat la prima reprezentativă.

„Dumneavostră dacă ați marca 6 goluri în 10 meciuri, și alt jucător marchează o jumătate de gol și e convocat la echipa națională, ați fi dezamăgit? Eu nu comentez, că și eu am lucrat la echipa națională 3 ani și jumătate, chiar dacă o persoană de acolo vorbește că jocul Craiovei nu este spectaculos. Nu mai contează cine, nu vreau să intru în nicio polemică. E normal să fie dezamgăit Ivan, a marcat 6 goluri în 10 meciuri, iar un alt jucător o jumătate de gol.

Și Universitatea Craiova are jucători foarte voloroși care pot fi convocați la echipa națională. Și Vătăjelu dacă nu se accidenta, cred că era convocat, acum să nu creadă Edi că îi dau eu sfaturi. Cred că și Screciu merita să fie la națională, dar nu fac eu convocările”, a mai spus Eugen Neagoe.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul al treilea în clasament, cu 30 de puncte, la două puncte în spatele Farului și lui CFR Cluj, care joacă duminică. Universitatea Craiova are 28 de puncte și se află pe poziția a patra.

În următoarea etapă, roș-albaștrii joacă în deplasare cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în timp ce oltenii joacă pe teren propriu cu campioana en-titre, CFR Cluj.