Golurile lui Eddy Gnahore și Cătălin Cîrjan au adus liniștea pentru „câini”, care continuă să spere la un final de sezon mai bun.



Remarcatul lui Zeljko Kopic după succesul cu Hermannstadt: "Dă totul pe teren"



După meci, antrenorul croat Zeljko Kopic a analizat prestația echipei și l-a remarcat pe Astrit Selmani, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei.



"Echipa a jucat bine. Am făcut un meci bun, dar au fost și greșeli în prima parte. Adversarii noștri au avut câteva situații, am vorbit despre asta. Am înscris două goluri superbe și am câștigat cele trei puncte. Selmani este unul dintre cei mai importanți jucători, el dă totul pe teren, cred că este evident", a declarat Kopic.



Atacantul kosovar a marcat 11 goluri și a oferit șase pase decisive în 27 de meciuri din acest sezon.



"Sunt 100% alături de echipă"

"Sigur că avem presiune pe noi, aveam trei meciuri în care nu am reușit să învingem. În primul rând, mai avem meciul de la Arad, va fi o partidă dificilă, trebuie să dăm tot ce avem mai bun, să vedem pe ce loc vom fi la începutul play-off-ului.

E ceva ce știam de la început, că nu avem drept de competiții europene, dar asta nu ne împiedică să luptăm pentru fiecare punct. Vrem să luptăm, vrem să jucăm cât mai bine.

Nu e despre Cirjan, e despre toată echipa. E vorba despre energia din cadrul echipei. Cirjan a avut o oportunitate când putea să șuteze, nu e numai cazul lui, avem situații în care trebuie să tragem la poartă.

Am discutat acest lucru și la pauză, până la urmă totuși a ieșit bine.

Am mai spus-o, sunt 100% alături de echipă, trebuie să acceptăm deciziile luate de jucători, să le mulțumim pentru ce au oferit clubului. Vreau ca această echipă să termine sezonul cât mai bine posibil", a mai spus tehnicianul croat.