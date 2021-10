Rednic, ultimele detalii despre transferurile de la Dinamo: ”Vor mai semna alți doi jucători”

Tehnicianul dinamovist speră ca, până luni, să convingă și alți jucători să semneze cu echipa sa. Slovacul Thomas Vestenicky, fost coleg cu Sergiu Hanca la Cracovia, și olandezul Paul Gladon sunt așteptați la Dinamo.

Mircea Rednic, despre transferurile lui Dinamo

”Această pauză a fost o perioadă bună, utilă, s-a lucrat și fizic și tactic, i-am cunoscut mai bine.

Am fost la 30 de secunde de victorie, am făcut o analiză, meritam să câștigăm cu UTA. Încercăm acum, nu am mai simțit gustul victoriei. Gaz Metan este o echipă în schimbare, cu un nou antrenor.

Am făcut 4 schimbări, e normal, dau posibilitatea tuturor să joace. A semnat Michel Espinosa, vor mai semna alți doi jucători până luni.

Trebuie să alegem, avem 2 atacanți. Ismail Isa cerut 3 zile de gândire, mai avem alți doi cu care negociem să încheiem luni. Nu vreau să creez aiurea concurență”, a spus Mircea Rednic, înainte de meciul cu Gaz Metan.

Dinamo joacă la Mediaș, cu Gaz Metan, vineri, de la ora 20:30. ”Câinii” sunt pe locul 15 în Liga 1, cu șapte puncte, la un singur punct distanță de rivala din această etapă. Cu o victorie, echipa lui Rednic poate urca pe locul 13.