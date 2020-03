Rednic a PLECAT cu cateva minute inainte de conferinta dupa ce catelusii pe care-i ingrijea la stadion au DISPARUT! Antrenorul da 500 de lei pentru fiecare caine recuperat

La conferinta de presa organizata azi de Poli Iasi a venit secundul lui Rednic.

Costel Pana a explicat absenta antrenorului principal. Rednic a plecat in cautarea celor 6 catelusi de care avea grija si care au disparut de la stadion. Animalele au disparut de la arena din Copou. Rednic e pregatit sa plateasca 500 de lei pentru fiecare dintre catelustii gasiti.

"Avem un apel de facut in numele lui Mircea Rednic. Acum o luna am gasit 6 catelusi si am avut grija de ei la stadion. Dimineata, nu mai era niciunul. Fac un ape. Pentru fiecare catelus, Mircea Rednic va oferi o recompensa de 500 de lei. Sa facem cumva sa-i gasim, ne sunt foarte dragi, ne-am atasat de ei. Speram sa-i gasim in cateva zile. Toti cei din staff-ul tehnic avem catei acasa, toti suntem fani catelusi, poate ii gasim pe cei disparuti", a spus Costel Pana.