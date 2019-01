BREAKING NEWS: Oferta GIGANT pentru Craiova! 6 milioane de euro pentru doi jucatori care sunt REZERVE! Negocieri de ultima ora

Craiova poarta negocieri pe bani multi pentru doi dintre jucatorii care nu prind 11-le de start al lui Mangia.

Conform informatiilor www.sport.ro, oltenii au pe masa 6 milioane de euro pentru Mihaila si Markovic! Primul a fost titular in 13 dintre cele 21 de etape jucate in 2018 fara sa marcheze vreun gol. Pentru el, Craiova tocmai a primit o propunere de 4 milioane de euro! La jumatate din suma a fost evaluat Markovic! Promovat in startul sezonului, apoi lasat la echipa a doua, Markovic, 17 ani, a fost inclus de Guardian in topul celor mai tari pusti din lume nascuti in 2001.

Fanii Craiovei se asteptau ca banii sa vina de la transferul lui Mitrita, insa Rotaru ar putea da o lovitura complet neasteptata la inceputul anului!

Craiova isi propune sa-i pastreze pe ambii si sa-i vanda la preturi si mai mari la finalul campionatului. Oltenii isi propun sa se implice serios in lupta pentru titlu, dupa doi ani in care s-au calificat in play-off, fara sa aiba insa sanse la primul loc.