Reacție vehementă a lui Daniel Pancu, după ce Rapid l-a ales pe Mutu: 'Mă simt ca și cum mi-a murit un părinte"

Anunțul demiterii lui Iosif a fost făcut la mai puțin de o zi după ce Rapid a pierdut la Craiova, contra lui FC U, scor 2-3, rezultat în urma căruia giuleștenii au ajuns la zece meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Daniel Pancu: "Nu mă regăsesc și nu mă identific cu Rapidul acesta"

Rapid a bătut palma cu Adrian Mutu pentru banca tehnică, care urmează să fie prezentat oficial astăzi, iar vestea nu i-a picat deloc bine lui Daniel Pancu. Legenda clubului giuleștean și-a exprimat regretul pe rețelele sociale, spunând că noul stadion al clubului ar fi trebuit inaugurat "cu unul din familia Rapid".

"Am renunțat la o mulțime de lucruri pentru Rapid (financiar, profesional, familial), am fost gata să mor (la propriu) pe teren pentru Rapid, am promovat mereu Rapidismul în modul în care îl vedeam eu (CURAT). Decizia luată astăzi e total împotriva principiilor Rapidului (așa cum îl văd eu).

Nu mă regăsesc și nu mă identific cu Rapidul acesta, noul stadion trebuia inaugurat cu unul din familia RAPID (nu am nimic împotriva lui Mutu, dimpotrivă). Astăzi ma simt ca și cum mi-a murit un părinte și îmi adresez tot mai des întrebarea: OARE a MERITAT???", a scris Pancu, pe Instagram.

Daniel Pancu, miercuri dimineață: "Sunt pe lista scurtă, dar Mutu e principala variantă"

Miercuri dimineață, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X, Daniel Pancu a recunoscut că se află în discuții pentru înlocuirea lui Mihai Iosif, însă Adrian Mutu este principalul favorit pentru postul de antrenor.

"Am fost contactat aseară, probabil azi-mâine vor lua o decizie dacă schimbă antrenorul sau nu. Sunt pe lista scurtă, dar nu știu ce se va întâmpla. Eu le mulțumesc pentru că s-au gândit la mine. Eu știu că Adrian Mutu este principala varianta. Singurul lucru la care sunt îngrijorați despre mine este că am plecat prea curând de acolo. Anul acesta nu există eșec, de la anul se pune problema rezultatelor.

Când am vorbit cu Angelescu mi-a spus care sunt obiectivele și bugetul pentru sezonul viitor. Vor să se lupte la primele 3-4 locuri, i-am spus că acest buget nu este suficient, mai au nevoie de un milion de euro", a declarat Daniel Pancu la Pro X.