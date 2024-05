După meci, Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a evidențiat că a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa în momentul în care a fost decernat trofeul Superligii României la capătul celor 90 de minute împotriva CFR-ului.

Reacția lui Ștefan Târnovanu după FCSB - CFR Cluj

FCSB a întâlnit-o pe CFR Cluj sâmbătă seară, pe Arena Națională, într-un meci care a contat pentru runda cu numărul nouă din play-off

Ștefan Târnovanu a mai evidențiat și faptul că suporterii au avut un rol important în titlul adjudecat de gruparea roș-albastră în actuala stagiune a Superligii României.

”Unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit. Dacă nu, chiar cel mai frumos moment. Suporterii au fost lângă noi. E ceva superb. Coregrafia... Superbă. Absolut totul superb! Sper să fie lângă noi și la anul, cum au fost anul acesta. Au un merit mare.

Am tot petrecut, dar nu am putut să o facem cum trebuie. Acum cred că o vom face așa cum trebuia acum două săptămâni. Asta e, am fost campioni mai devreme”, a spus Ștefan Târnovanu la DigiSport.

Unicul gol al meciului FCSB - CFR Cluj a fost înscris în minutul 76 de Philip Otele, care l-a învins fără probleme pe Ștefan Târnovanu, din foarfecă, de lângă Vali Crețu.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României