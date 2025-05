La meciul din Bănie au fost prezenți și doi agenți din Marea Britanie, care au făcut deplasarea pentru a urmări trei dintre vedetele oltenilor, pe Alex Mitriță, Ștefan Baiaram și Vladimir Screciu.

Ștefan Baiaram: ”Orice jucător de la Universitatea Craiova își dorește să plece la mai bine!”

Dacă Mitriță s-a făcut remarcat cu gol, pentru Baiaram a fost o seară plină de ghinion. Atacantul s-a accidentat după doar 24 de minute și nu a mai putut continua jocul.

După meci, Baiaram a mărturisit că nu știa de prezența celor doi impresari și a recunoscut că s-ar bucura dacă ar pleca în această vară de la Universitatea Craiova, chiar dacă și-ar dori să câștige titlul alături de echipa patronată de Mihai Rotaru.

”Ne bucurăm că am câștigat. Am avut un derby. Ne bucurăm că am scos maxim și mergem cu încredere în sezonul viitor.

Am simțit o contractură pe adductor când am făcut sprintul acela. După aceea, când am sărit la cap și am aterizat, nu am mai putut să continui.

Nu știam (n.r. de prezența agenților). Este foarte bine pentru mine. Și eu mi-aș dori să fac pasul. Simt că sunt într-un moment bun și sper să fiu sănătos. Orice jucător de la Universitatea Craiova își dorește să plece la mai bine, să joace într-un campionat mai puternic. Sigur că m-am maturizat, am deja experiență la această echipă și simt că merit să fac pasul.

Puteam să marchez mai multe goluri. A fost un sezon bun. Mi-ar părea rău dacă ar câștiga Universitatea titlu și n-aș fi aici. Este cel mai mare vis al meu”, a spus Ștefan Baiaram.

Impresarul venit din Marea Britanie la Craiova - Dinamo anunță: ”Se prea poate să nu fie momentul ca Baiaram să plece!”

La finalul partidei Universitatea Craiova - Dinamo, Lucian-George Avram s-a arătat dezamăgit de accidentarea lui Ștefan Baiaram din prima repriză, care l-a forțat pe internaționalul U21 să iasă de pe teren. Impresarul se teme că problemele medicale i-ar putea periclita un transfer lui Baiaram în această vară.



În același timp, agentul prezent la Universitatea Craiova - Dinamo anunță că în următoarele zile va prezenta mai multe oferte clubului din Bănie pentru "5-6 jucători".



"(n.r - despre accidentarea lui Baiaram) Din păcate, se pare că Dumnezeu ne trimite un mesaj. Se prea poate să nu fie momentul să plece acum. N-am cuvinte, suntem foarte supărați. Sperăm să nu fie o accidentare de lungă durată.



Craiova este o mină foarte bună de talente, la toate nivelurile de vârstă, doar că trebuie puși sub lupă pentru a putea fi vânduți la prețul lor corect, adevărat. Craiova e plină de talente din toate punctele de vedere.



Sunt 5-6 jucători pe care îi urmărim. Unii dintre ai au primit deja o ofertă. Nu pot să vă dau toate detaliile. Abia s-a încheiat campionatul. Clubul nu are încă ofertele pentru că nu era terminat campionatul, dar de mâine o să trimitem ce avem.



Cine ar face față de la Craiova în Premier League? E foarte greu în momentul de față, dar sunt câțiva care ar face față la o echipă din Championship cu pretenții de promovare.



Am urmărit meciul cu unul dintre colaboratorii noștri din Marea Britanie, care reprezintă una dintre cele mai mari agenții de impresariat din lume. A fost foarte bucuros de ceea ce a văzut în filmulețele trimise de mine cu jucătorii. A dat curs invitației să îi vadă pe viu", a spus Lucian-George Avram.