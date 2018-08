Anunt oficial: FIFA 19 va avea un campionat nou! Ce SUPERLIGA au decis cei de la EA Sports sa introduca

EA Sports introduce in premiera campionatul Chinei in jocul FIFA.

Chinezii au dat lovitura in sfarsit. Dupa investitii de sute de milioane in jucatori, prima liga a Chinei va fin introdusa in FIFA 19.

EA Sports a confirmat introducerea Chinese Superleague in jocul care va fi lansat in toamna.

In prima liga din China antreneaza Fabio Cannavaro, Vitor Pereira, Paulo Sousa, Uli Stielike, dar si Dan Petrescu si Cosmin Olaroiu.

Intre jucatorii celebri care joaca in China se numara Bakambu, Hulk, Oscar, Paulinho, Alex Teixeira, Renato Augusto, Alex Pato, Javier Mascherano, Lavezzi, Axel Witsel, John Obi Mikel, Fredy Guarin, Demba Ba si Graziano Pelle.