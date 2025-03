La finalul meciului, Șumudică a arătat cifra zero către peluza în care s-au aflat fanii lui FCSB, iar la interviuri și-a explicat gestul: "Le-am spus că sunt zero. M-au insultat. Și le-am zis că au fost zero, ca galerie, în fața fanilor noștri. Le-am transmis că sunt zero și că vor rămâne zero. Băieții deștepți sunt cei de la Peluza Sud. În rest, cei care m-au insultat sunt niște cetățeni. Nimic mai mult".

Reacția lui Gheorghe Mustață după ce Marius Șumudică a făcut praf galeria lui FCSB



Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord de la FCSB, a venit cu o replică pentru Marius Șumudică.



"Când frustrarea este mare, ataci mulțimea. Noi, ăștia 5.000 care am fost, ne-am auzit peste ei. Când faci gesturi că suntem zero, înseamnă că ai o frustrare în tine.



Noi suntem mulți, chiar dacă te uiți la mașinile de provincie. Noi umplem stadioanele de 50.000 de locuri. Voi n-ați fost în stare să-l umpleți pe ăsta. Noi, când am luat campionatul și înainte de a lua campionatul, am jucat în play-off-ul de anul trecut fiecare meci cu peste 35.000-40.000 de oameni.



Frustrarea lor e că se așteptau să umple stadionul, iar dacă nu poți, dai în ăia care au venit mai mulți. Noi suntem obișnuiți din trei în trei zile să avem stadioane pline", a spus Gheorghe Mustață, la Templul Sportului.



Mustață a criticat mai multe decizii de arbitraj din derby și a susținut că Rapid a fost avantajată de brigada condusă de Radu Petrescu.



"Au scăpat căpriorii și acum. N-avem ce să facem, asta e. I-a avantajat și arbitrul. Manea trebuia eliminat fără discuții. La noi au dat cartonașe galbene din toate direcțiile. E o intenție urâtă din partea lui Radu Petrescu.



După a început să dea cartonașe la ei ca să aibă acoperire, dar degeaba dacă ai dat două cartonașe galbene care nu își aveau rostul, iar noi am jucat o oră în 10. Uite că băieții noștri s-au mobilizat foarte bine, iar cu o mică șansă îi și puteam bate", a mai spus Mustață.