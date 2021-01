Reactia lui Budescu dupa ce s-a spus ca RAMANE la Astra: "Pot discuta cu orice echipa!" A facut SPECTACOL la finalul meciului: "Ni se dezgheata picioarele joi!"

Astra Giurgiu a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, 1-1.

Constantin Budescu nu a inscris, insa i-a centrat decisiv lui Souza, din lovitura libera, contribuind astfel la deschiderea scorului. Cu toate astea, Cicaldau a egalat in prelungirile primei reprize, stabilind scorul final.

Mijlocasul Astrei a vorbit despre conditiile de joc si a comentat frigul in stilul caracteristic: "Tinand cont ca am luat gol in ultimul minut din prima repriza, puteam sa si castigam acest meci, dar nu mai conteaza. E bine ca am luat si un punct pe vremea asta si speram sa acumulam in continuare puncte. E greu pentru toata lumea, nu numai pentru mine, si pentru fundasi. Daca te uiti in jumatatea asta, am avut gheata, abia stateau in picioare si din pacate nu avem ce face. Sunt -10, -15 grade si e imposibil sa joci fotbal. Avem picioarele inghetate, se dezgheata joi dupa-amiaza".





"Pot discuta cu orice echipa!"

Totodata, decarul giurgiuvenilor a vorbit despre zvonurile aparute in presa, legate de un posibil transfer la FCSB, dar si despre declaratiile directorului sportiv, Bogdan Mara, care a dezvaluit ca Budescu a ajuns la o intelegere cu Niculae sa continue la Astra.

"N-am niciun contract pe masa, daca aveam vi-l aratam. Sunt numai vorbe, am discutat ceva cu patronul echipei, dar ceva amical despre o prelungire si chestii de genul. Daca o sa fie ceva, de la FCSB, de la alta echipa, pot discuta, mai am 5 luni aici si voi vedea ce voi face. Daca nu, o sa joc pana la finalul contractului, n-am ce face. Daca o sa vina un contract pe hartii, nu pe gura, o sa ma uit pe el, dar nu-mi fac planuri dinainte. Ma concentrez la ce am la echipa. Acum pot discuta cu orice echipa pentru ca sunt in ultimele 6 luni si imi da dreptul. Suma aia, tinand cont ca mai am cateva luni, nu stiu daca o mai plateste cineva. E maricica si tinand cont ca sunt in ultimele luni, daca o sa plateasca cineva, cu atat mai bine, n-am ce sa fac, nici ei n-au ce sa faca ca e o clauza de reziliere", a declarat Budescu la finalul meciului.