Reactia de ULTIMA ORA care ii spulbera visurile lui Gigi Becali: "Sunt sume astronomice! Nu da nimeni atatia bani pe un jucator dintr-un campionat modest"

Marcel Raducanu, fostul jucator de la Steaua si Borussia Dortmund, a vorbit despre Florinel Coman si Denis Man.

Fostul fotbalist roman considera ca cei doi sunt talentati si au calitate, dar batronul FCSB-ul le-a fixat sume de transfer mult prea mari.

De asemenea, el sustine ca niciun fotbalist roman nu ar putea sa plece din Liga 1 pe 20 sau 30 de milioane de euro in conditiile in care competitia este slaba, iar fotbalistii nostri nu ar face fata intr-un campionat de top precum Bundesliga sau Premier League.

"Ei sunt talentati, dar eu cred ca se face o greseala imensa cu ei pentru ca se face prea multa presiune. Va dati seama cu ce presiune joaca copilul ala cand aude ca patronul cere 20 sau 30 de milioane, sau eu stiu cate milioane. Cand a auzit cat costa a inceput sa joace prost. SSuunt niste sume astronomice si nu da nimeni atatia bani pe un jucator pentru ca este campionatul modest, nu e chiar asa de puternic pentru a putea spune ca copilul ar putea face fata in Bundesliga, in Anglia sau in Spania", a spus Marcel Răducanu pentru ProSport.

Raducanu a jucat 6 ani la "poalele zidului galben", timp in care a adunat 185 de meciuri in tricoul lui Dortmund, a reusit sa inscrie 35 de goluri si a oferit 5 pase de gol.