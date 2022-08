În momentul în care a fost întrebat dacă se gândește la play-off, având în vedere startul bun al Petrolului, Gabi Tamaș a răspuns: "Mă gândesc la plecarea de la Petrolul". Apoi, fundașul a plecat de la interviuri fără a oferi vreo explicație.

Costel Lazăr, președinte Petrolul: "Îi dau dreptate lui Gabi Tamaș. Sper să plătim un salariu săptămâna aceasta"

Marea nemulțumire a fundașului cu 67 de meciuri la naționala României este reprezentată de problemele financiare de la Petrolul. Gabi Tamaș și ceilalți jucători de la Petrolul nu și-au primit ultimele două salarii, în tot acest timp fiind recompensați doar cu prime de joc.

Contactat de Sport.ro, Costel Lazăr, președintele Petrolului, a spus că înțelege reacția lui Gabi Tamaș de la interviu și va face tot posibilul pentru a le achita jucătorilor un salariu în această săptămână.

"Probabil că are dreptate să se gândească la plecare din moment ce este neplătit. Trebuie să stau de vorbă cu el. Până nu sunt cu el față în față, nu pot să comentez nimic, dar îi dau dreptate să se gândească la plecare dacă este neplătit. Voi discuta cu Gabi pentru a clarifica problema.

Eu am promis că săptămâna aceasta vom da un salariu. Cu primele suntem la zi. Nu știu dacă unii jucători suportă și alții nu suportă. Sigur că Gabi este un jucător obișnuit cu un alt regim. A jucat la un anumit nivel și este obișnuit să fie respectat.

Sunt două luni de restanțe. În schimb, cu primele suntem la zi. Căutăm soluții și sper să ne îndeplinim promisiunea pe care am făcut-o și eu față de ei săptămâna aceasta", a spus Costel Lazăr, pentru Sport.ro

Gabi Tamaș (38 de ani) a sosit la Petrolul în această vară, după ce și-a încheiat contractul cu FC Voluntari, iar experimentatul fundaș a fost om de bază pentru formația ploieșteană în startul de sezon.

Petrolul ocupă locul 3 în Liga 1, cu 14 puncte acumulate în 8 etape.

După un meci câștigat cu emoții de echipa sa, Gabi Tamaș a apărut destul de relaxat la interviu, a vorbit despre meci și s-a arătat bucuros că Petrolul a reușit să obțină victoria pe final.

"Când am venit, am zis că avem un lot bun. Avem ambițiile noastre și, dacă vom juca cum am jucat azi, cu aceeași dorință, vom acumula puncte. Vom trage la sfârșit linia și vom vedea. Ce s-a întâmplat la 2-0? Au dat ei două goluri și au egalat. La final, 3-2 pentru noi, mulțumim, punctele sunt la noi!

Când un coleg de-ai tăi e eliminat și mai erau 15 minute de joc, am zis că va fi greu pentru noi. Știm că e o echipă care folosește contraatacul. Dumnezeu ne-a ajutat și am scos-o la capăt", a spus Tamaș.

Ulterior, Tamaș a fost întrebat dacă se gândește la play-off, iar răspunsul a fost unul de-a dreptul neașteptat: "Nu mă gândesc la play-off. Mă gândesc la plecarea de la Petrolul".

Imediat, reporterii l-au întrebat de ce, însă Tamaș a plecat de la interviu și nu a mai oferit niciun răspuns.