Deși se arată bucuros de revenirea celor de la Rapid pe primele poziții din campionat, Răzvan Lucescu spune că fotbalul românesc are nevoie și de celalte cluburi istorice din București - Steaua și Dinamo.

Răzvan Lucescu: "Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo și de Steaua, nu de FCSB"

Dacă Dinamo se află acum la primul sezon din istorie în Liga 2, FCSB, care se luptă la titlu și în actuala stagiune, a pierdut definitiv numele Steaua în 2018. CSA Steaua este liderul din Liga 2, însă nu are drept de promovare din cauza formei de organizare.

"Nu foarte atent, dar urmăresc toate rezultatele din Liga 1, urmăresc care e situația. Revenirea Rapidului este un lucru excepțional. Fotbalul românesc are nevoie de Rapid și nu pentru că am jucat sau antrenat acolo. Fotbalul românesc are nevoie și de Dinamo, de Steaua, nu de FCSB.

Steaua a făcut istorie, Steaua a continuat cu Gigi Becali să obțină rezultate și să fie an de an prezentă în grupele Ligii Campionilor sau Cupei UEFA. Avem nevoie de aceste branduri, care atrag, care creează emulație. Fotbalul românesc e mai sărac fără aceste echipe în prim-plan, care să se bată pentru primele poziții", a spus Răzvan Lucescu, la emisiunea Superfanii.

În fotbalul românesc, Răzvan Lucescu a antrenat la FC Brașov de două ori (2004, 2007-2009), la Rapid de două ori (2004-2007, 2011-2012) și o dată la Petrolul Ploiești (2014). De asemenea, a fost selecționerul României în perioada aprilie 2009 - iunie 2011.

Alături de Rapid, Răzvan Lucescu a câștigat două Cupe ale României, iar în sezonul 2005/2006 a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

PAOK Salonic, neînvinsă în ultimele 11 meciuri oficiale, ocupă locul 4 în Grecia, cu 36 de puncte, la nouă lungimi în spatele liderului Panathinaikos. Echipa lui Răzvan Lucescu este cu un pas și în semifinalele Cupei Greciei, după ce a câștigat meciul tur cu Panathinaikos, scor 2-0.