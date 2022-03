Răzvan Burleanu, impresionat de condițiile de la FCU Craiova! Suma enormă investită de Mititelu: „Am făcut sacrificii mari!”

În campania electorală, pentru un nou mandat la șefia FRF, Răzvan Burleanu (37 ani) a ajuns și în Oltenia, acolo unde a vizitat baza celor de la FCU Craiova. După spusele lui Adrian Mititelu Jr., președintele Federației Române de Fotbal a rămas impresionat de condițiile pe care le-a creat patronul oltenilor.

Însă, Mititelu Jr. susține că tatăl său a investit 6 milioane de euro în noua bază de pregătire a lui FCU, costul total al construcției fiind de 12 milioane de euro.

Adrian Mititelu Jr.: „Nu a găsit nici la Academia Pușkaș așa ceva”

„Avem condiții de cinci stele, dar am făcut sacrificii foarte mari! Am băgat șase milioane de euro, fără să valorificăm prețul terenului. Avem cinci terenuri de dimensiuni normale, plus un sintetic care va fi gata în vară. O să avem și un hotel cu spa pentru sportivi.

A văzut baza sportivă și Răzvan Burleanu. Au rămas surprinși plăcut. Geolgău mi-a spus că nu a găsit nici la Academia Pușkaș așa ceva. Am luat-o ierarhic foarte bine. Am făcut investiții masive, am luat un autocar de ultimă generație, de nivelul Barcelonei. Urmează acum să facem performanță și pe teren”, a declarat Adrian Mititelu Jr. pentru ProSport.

Hall of Fame la FCU Craiova

Începând cu data de 15 martie, în fiecare lună, FCU Craiova va adăuga noi persoane în lista gloriilor fotbalului oltean. În prima serie, Aurel Țicleanu s-a numărat printre cei nominalizați de club. Acesta a primit premiul onorific, o stea denumită după numele lui.

Cristian Chivu, Gheorghe Popescu, Rodion Cămătaru, Mircea Irimescu, Ion Oblemenco, Ilie Balaci, Costică Ștefănescu, Zlotan Crișan, Mircea Chivu, Cristian Neamțu, Petre Deselnicu, Lucian Strâmbeanu, Constantin Oțet, Constantin Teașcă, Tudor Gheorghe, Adrian Păunescu, Sțefan Andrei și Amza Pellea sunt primele celebrități introduse în galeria legendelor clubului.