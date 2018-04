Rasturnare de situatie in cazul lui Petrescu! Nu mai pleaca din Romania: "Acum sa se greseasca si pentru noi!"

Dan Petrescu s-a suparat rau dupa 1-1 la Iasi. A amenintat din nou ca pleaca din Romania dupa finalul sezonului.

Petrescu s-a calmat in ultima saptamana. Nu se mai gandeste la despartirea de CFR. Spune ca participarea in Europa e o performanta la Cluj si ca vrea sa continue si in sezonul viitor pe banca CFR-ului.



"Daca vom castiga, vom deveni noi favoriti la castigarea campionatului. FCSB cred ca are mai mult de un an de cand nu a mai pierdut acasa. Suntem constienti de dificultatea acestui meci. Ei au prima sansa. Au doua puncte in fata, joaca si pe teren propriu. Nu-mi place sa vorbesc la nervi. Cu echipa nu discut niciodata la nervi, pot sa spun lucruri care deranjeaza pe toata lumea. Din cauza ca sunt antrenor, trebuie sa vorbesc dupa meci. E obligatia mea, chiar daca nu e un avantaj. Imi doresc foarte mult sa castig.

Se spun multe lucruri la nervi, pe urma eu le regret. In acest play-off a fost dezavantajata in 4 din 6 meciuri. Nu ca au vrut, ci pentru ca asa a fost sa fie. Nu spun ca asa au vrut, pur si simplu n-am avut nevoie de arbitraje bune. Cred ca baietii nostri ar merita mai mult respect, am fost foarte dezavantajati. Sper sa greseasca arbitrii si in favoarea noastra. Nu stiu la ce meci.

Mai am contract, ramane de vazut ce vor si cei de aici. Sunt nsite clauze. Eu imi doresc sa raman, sper sa nu se mai intample nimic la meciul urmator ca sa fac iar declaratii. Mereu se fac speculatii, eu nu vad de unde atata presiune, atatea liste. Contractul meu e clar pe doi ani, obiectivul meu nu e titlul. Si locul 2, si locul 3 nu sunt de neglijat. Echipa e aproape de Europa, e un pas inainte", a spus Petrescu.