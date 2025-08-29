Rapid ocupă locul doi în clasament, cu 15 puncte, în timp ce UTA Arad se află pe poziția a treia a ierarhiei, cu 13 puncte.

Rapid – UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

În cazul unui succes în Giulești, Rapid se poate apropia la un punct de liderul Universitatea Craiova, însă, dacă UTA va obține cele trei puncte, îi va depăși în clasament pe giuleșteni.

Rapid vine cu un moral bun la meciul cu UTA, după o victorie cu Metaloglobus, scor 2-1, în timp ce arădenii au înregistrat două remize la rând, cu Dinamo (scor 1-1) și cu Unirea Slobozia (scor 1-1).

Sezonul trecut, cele două formații s-au întâlnit de două ori. În turul campionatului, disputat la Arad, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, însă Rapid s-a impus în meciul retur, scor 2-0.

Clasamentul din Superliga României

