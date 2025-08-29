Rapid ocupă locul doi în clasament, cu 15 puncte, în timp ce UTA Arad se află pe poziția a treia a ierarhiei, cu 13 puncte.

Rapid – UTA Arad 2-0 (Ciobotariu D. 13', Dobre A. 30'), LIVE TEXT pe Sport.ro

Min. 46: A început a doua parte!

Min. 45+2: Final de primă repriză!

Min. 30: GOOOOL marcat de Rapid! Andrei Borza a trimis perfect în interiorul careului, iar Alex Dobre este omul potrivit la momentul potrirvit și deschide scorul cu un șut din prima.

Min. 13: GOOOOL marcat de Rapid! Petrila a bătut excelent lovitura de la colțul terenului, iar Denis Ciobotariu a deschis scorul cu o lovitură de cap plasată.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Rapid: Aioani - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - K. Keita, Hromada - Dobre (cpt.), Christensen, Petrila - Koljic

Aioani - Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza - K. Keita, Hromada - Dobre (cpt.), Christensen, Petrila - Koljic Rezerve: Stolz - Pașcanu, Bădescu, Vulturar, Grameni, G. Gheorghe, Gojkovic, El Sawy, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă





UTA: D. Iliev - Țuțu, Poulolo, Benga (cpt.), Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - V. Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah

D. Iliev - Țuțu, Poulolo, Benga (cpt.), Padula - Ov. Popescu, Van Durmen - V. Costache, A. Roman, Tzioni - Abdallah Rezerve: Gorcea - F. Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino Sota, Hrezdac, Al. Matei, L. Mihai, M. Coman

Antrenor: Adrian Mihalcea

În cazul unui succes în Giulești, Rapid se poate apropia la un punct de liderul Universitatea Craiova, însă, dacă UTA va obține cele trei puncte, îi va depăși în clasament pe giuleșteni.

Rapid vine cu un moral bun la meciul cu UTA, după o victorie cu Metaloglobus, scor 2-1, în timp ce arădenii au înregistrat două remize la rând, cu Dinamo (scor 1-1) și cu Unirea Slobozia (scor 1-1).

Sezonul trecut, cele două formații s-au întâlnit de două ori. În turul campionatului, disputat la Arad, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, însă Rapid s-a impus în meciul retur, scor 2-0.

Clasamentul din Superliga României

