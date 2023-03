Rapid s-a calificat în play-off după ce a înregistrat 52 de puncte în 30 de etape din sezonul regulat. În consecință, echipa lui Adi Mutu obținuse 15 victorii, șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri, iar în play-off, giuleștenii au remizat cu CFR Cluj, scor 2-2.

Rapid i-a stabilit soarta lui Cristi Săpunaru. Ce se va întâmpla cu fundașul care în aprilie face 39 de ani

Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a vorbit despre situația în care se află Cristian Săpunaru. Ajuns la 38 de ani, stoperul giuleștenilor e cotat la 300.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai are contract cu formația dirijată de Adi Mutu până la finalul lui iunie, anul 2023.

„Săpunaru are contract pe viață cu Rapid, așa că nu va fi o problemă. Ce știm sigur e că o să continue și la anul. Are contract până în vară și vom prelungi pe încă un an. Este 100%, dar vă repet: Săpunaru va rămâne la Rapid cât timp își dorește el. Are un loc în clubul ăsta nu numai ca jucător”, a spus Victor Angelescu, potrivit Fanatik.

Dan Șucu și-a spus părerea despre Adrian Mutu și Cristi Săpunaru

Cu Adrian Mutu pe bancă și o echipă formată din jucători cu experiență, cum e cazul căpitanului Cristi Săpunaru, Rapid a reușit să le pună mari probleme echipelor cu bugete superioare, iar în teren s-a bazat de multe ori pe Marko Dugandzic, croatul din Osijek devenit golgheterul campionatului.

Șucu apreciază transformarea echipei, iar luni, într-un text în care l-a și atacat pe Marian Iancu, i-a descris pe Cristi Săpunaru și pe Adrian Mutu.

