Cu doar câteva ore înaintea partidei, clubul giuleștean a anunțat plecarea unui jucător.

Filip Blazek a plecat de la Rapid

Fundașul slovac Filip Blazek îi părăsește pe giuleșteni după un an petrecut Rapid, perioadă în care a fost și împrumutat la Unirea Slobozia.

Rapid a ajuns la un acord cu Dunajska Streda, formație din prima ligă a Slovaciei, pentru vânzarea lui Filip Blazek.

Stoperul a semnat cu Rapid în vara anului 2024, însă a strâns doar cinci partide în echipamentul alb-vișiniilor.

”Îi mulțumim lui Filip și îi urăm mult succes în noua etapă a carierei sale!”, a fost mesajul giuleștenilor.

450.000 de euro este cota de piață a lui Filip Blazek, potrivit Transfermarkt.

La rândul său, Blazek a avut și el un mesaj pentru Rapid: ”Le doresc mult succes băieților și sper ca Rapid să își îndeplinească obiectivele și să aducă un trofeu în Giulești în acest sezon. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit în această perioadă!”.

