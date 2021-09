Rană nevindecată după FCSB - Dinamo 6-0. "Aceste meciuri lasă urme!"

Fără Steliano Filip, eliminat la 0-1 după o intrare agresivă asupra lui Vali Gheorghe, Dinamo n-a mai rezistat asaltului ofensiv declanșat de elevii lui Edward Iordănescu. Fost portar și conducător la gruparea din Ștefan cel Mare, Florin Prunea susține că astfel de eșecuri îi marchează pe jucătorii lui Dinamo și cu greu vor mai reuși să-și ridice moralul.

Prunea, la Ora Exactă în Sport: "Dinamo are nevoie de fundași centrali"

"E un rezultat într-o conjunctură total nevaforabilă lui Dinamo. Eu am spus-o de la început că pare un derby dezechilibrat. Diferența de valoare dintre cele două echipe este una mare, foarte mare. Și-a spus cuvântul.

Îmi pare rău de acești copii, dar aceste meciuri lasă urme. Dinamo are nevoie de fundași centrali, de fundași de bandă, cu experiență, lângă care acești copii să crească. Nu o să fie prea simplu. Este un an greu pentru Dinamo, un an de sacrificiu, în care trebuie să reziste", a declarat Florin Prunea, la Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Dinamo ocupă pozița a 14-a din 16 echipe, cu șase puncte după opt etape. Duminică, de la ora 19:00, într-o partidă din etapa a noua, elevii lui Sorin Colceag, înlocuitorul lui Dario Bonetti, vor întâlni formația lui Marius Croitoru, FC Botoșani.

Trupa patronată de Valeriu Iftime se află pe locul al treilea în campionat, după CFR Cluj și Rapid.