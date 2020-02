Radoi a venit la Cluj pentru derby. Selectionerul vrea jucatori de la ambele echipe la meciul cu Islanda

Mirel Radoi a venit la Cluj pentru CFR - FCSB alaturi de secundul Constantinovici si de seful Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita.

Radoi a urmarit in Gruia mai multi jucatori care pot fi convocati la jocul decisiv din play-off-ul Euro contra Islandei (26 martie, in direct la PRO TV).



In atentia lui Radoi sunt Man, Tanase, Coman, Cretu sau Cristea de la FCSB, precum si Burca, Bordeianu, Deac sau Tucudean din lotul lui Dan Petrescu. Tucudean e in premiera rezerva dupa ce si-a luat o pauza de la fotbal din septembrie si pana la inceputul anului.