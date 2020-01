Mutu si Radoi, selectioneri IMPREUNA! Mirel a confirmat totul: "Vom face selectia amandoi, e adevarat!"

Misiunea lui Radoi nu se opreste la calificarea Romaniei pentru grupele Campionatului European.

Mirel vrea sa mearga alaturi de nationala in Japonia la Jocurile Olimpice. Va conduce Romania alaturi de Mutu! Desi 'Briliantul' spusese ca va merge in Asia doar ca fan al nationalei, Radoi e gata sa-l implice in pregatirea turneului final!

"Vor fi doi selectioneri, da. Impreuna vom face selectia, dar asta dupa ce vom sti cluburile care ne vor lasa jucatorii. Si daca nu era Adi prezent cu noi, eu selectia o fac alaturi de staff. Decizia finala imi apartine, dar dupa o consultare cu staff-ul. Asa am convenit cu domnul Stoichita si cu cei din Federatie in momentul in care am preluat nationala mare, la Tokyo va face parte din staff-ul tehnic si antrenorul de la U21", a spus Radoi.