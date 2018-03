"Puteam sa merg la Mondial cu o echipa nationala!" Anuntul de ULTIMA ORA al lui Hagi

Hagi confirma zvonurile de acum cateva luni. Presa araba a scris ca e dorit la nationala Arabiei Saudite pentru Campionatul Mondial.

Hagi e gata pentru o noua provocare in cariera. Ar fi putut sa mearga la Mondial cu arabii, insa a refuzat. Isi doreste sa preia in vara o echipa de club din strainatate.

"De acum incolo nu o sa mai refuz. Nu mai conteaza ce am refuzat, ca nu a fost doar una, au fost mai multe. Au fost si propuneri de echipa nationala care participa la Mondial si am spus ca nu ma duc. Greselile mele ca antrenor au fost cand am luat echipa de pe drum. Am personalitatea mea, am stilul meu si nu e bine sa confund, sa iau echipe aflate deja pe un drum.

Acestea au fost greselile pe care le-am facut, dar am invatat din ele. De acum cand iau un proiect, il iau de la inceput si incep sa-l cladesc asa cum se doreste, in functie de obiective. Pot sa schimb multe, am invatat multe. Cred ca as putea sa duc presiunea de oriunde. Multi se plang de ea, eu nu am nicio problema. Din contra, imi place. Poate prefer Turcia, de unde stiti? :) Sunt deschis, sunt international, am trait mult si dupa granita", a spus Hagi.