Îmi aduc aminte că la pauză nici nu am stat jos, adică ne doream foarte mult să înceapă repriza a doua. Simțeam că suntem puternici și îi putem învinge la scor" , și-a adus aminte Mircea Bornescu, în emisiunea "Poveștile Sport.ro".

"Ne-a părut rău atunci, am ratat foarte multe ocazii. Ne-a părut rău că nu le-am mai dat goluri, i-am prins într-un moment mai...Nu știu dacă i-am prins noi într-un moment mai slab pe ei sau noi eram o forță în campionat. Cert e că, fără să exagerez, se putea termina 7 sau 8-1 fără niciun fel problemă, pentru că am ratat niște ocazii incredibile. Nea Ando (n. red - Ioan Andone) era antrenor.

Venit în Giulești pentru a asista la ceea ce și-ar fi dorit să fie succesul care să-l apropie la un punct de CFR Cluj, Gigi Becali a ales să urmărească meciul alături de rivalul George Copos. Dar a rezistat doar 35 de minute, plecând de la stadion vizibil nemulțumit și declarând că s-a simțit umilit de superioritatea adversarului:

"Am plecat acum, pentru că nu mai aveam ce să văd și mă simțeam umilit. Am luat patru goluri în 35 de minute și n-am avut nici măcar un corner. A fost pac-pac-pac și gata, ne-au terminat, n-am avut timp nici să intre puțină adrenalină în mine. A fost o ciuruială rapidă, nu am ce măsuri să iau, asta este. Acum mă rog să batăă mâine CFR (n. red - liderul campionatului la acel moment) la Timișoara ca să nu pierdem locul al doilea. Nu vreau să mă îmbolnăvesc în fotbal", declara Becali, la plecarea din Grant.