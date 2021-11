Prunea, despre excluderea lui Sorescu din lotul lui Dinamo: „Jucătorul te simte când ești jigodie!” Rednic, acuzat grav

Mircea Rednic a decis să îl excludă pe Deian Sorescu (24 ani) din lot. Cei doi au mai avut un conflict și după meciul cu Gaz Metan Mediaș, 1-2, din etapa a 12-a a Ligii 1, dar antrenorul a menționat că jucătorul și-a prezentat scuzele și că totul a fost dat uitării.

Pe lângă jucătorul de bandă al lui Dinamo, antrenorul i-a trimis la echipa a doua pe Nica (28 ani) și Neicuțescu (23 ani), iar Florin Prunea este de părere că, în situația în care se află, clubul din Ștefan cel Mare nu poate renunța la cei trei jucători, considerând că totul este doar o răzbunare a lui Rednic.

„Pentru mine nu este o surpriză, se continuă pe aceeași linie. Tot ce a găsit Mircea Rednic acolo, că i-a adus Mureșan sau cine i-a adus, vor pleca. Dar nu trebuie să plece. Nu mi se pare normal să te comporți de maniera asta cu jucători precum Sorescu, Puljic sau Anton. Gândiți-vă când au plecat Puljic și Anton. În ce situații, cu lacrimi în ochi. Eram sigur că se răzbună. Așa a făcut peste tot pe unde a fost, nu numai la Dinamo. Este același comportament. Dinamo nu îți permite să-i lase pe Sorescu, Nica sau Neicuțescu.

Dinamo este plătită la zi, are condiții foarte bune. Singura problemă este partea sportivă. Au salariile la zi, deplasări în condiții foarte bune, baza Săftica una foarte bună. Ambii fundași dreapta, excluși din lot. Am înțeles că nici la echipa a doua nu au voie. Se antrenează separat”, a declarat Florin Prunea pentru prosport.

Fostul internațional român a pus tunurile și pe oficialii lui Dinamo. Prunea este deranjat de lipsa de atitudine a conducătorilor lui Dinamo, care nu au avut nimic de obiectat la deciziile luate de Mircea Rednic.

Prunea: „Mircea Rednic este rupt de realitate”

„Nu numai din cauza lui Mircea Rednic se întâmplă ce se întâmplă el a venit într-o situație grea. Dar prin comportamentul lui îmi lasă impresia că este rupt de orice realitate, atât din punct de vedere sportiv, cât și uman. El a fost și fotbalist, iar asta mă pune pe gânduri. Să-ți bați joc de trei jucători, să-i pui să se antreneze pe o mochetă, la Granitul, singuri… Cu ce deranja dacă făceau antrenamentul la Săftica, când nu era prezentă echipa? Nu este prima dată când Rednic face așa. A fost un om emblematic pentru Dinamo și echipa națională. Dacă doamne ferește se accidentează acolo? Este lipsă de respect și de o încălcare a contractelor jucători. Aceștia nu beneficiază la aceleași condiții precum colegii lor. Nu poți să-i umilești în felul ăsta. Dar nimeni din cadrul clubului nu i-a poziție.

La Neicuțescu, probabil că despre el vorbea că are 7-10 kg în plus. Asta este o problemă a celor din club. Este un jucător tânăr și ar fi trebuit ajutat. Chiar nu este nimeni în club care să-i spună: 'Stop!' Dinamo are nevoie de unitate. Un antrenor sau un președinte bun se vede în momentele grele. Aceste trebuie gestionate față-n față. Jucătorul te simte când ești jigodie. Au informație, sunt altfel. Și noi răspundeam, aveam personalitate, dar sunt altă generație. Am zis că e chestiune de zile și că îl execută. Vor urma și alții, dar pe care nu i-a adus el”, a precizat Florin Prunea.