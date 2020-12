Obsedati sa ia TITLUL! Perlele FCSB-ului nu renunta la antrenamente nici in VACANTA: "Cand te antrenezi pentru performanta, nu conteaza vremea"

Florinel Coman, Dennis Man si capitanul Florin Tanase trag tare in vacanta pentru a-i aduce FCSB-ului un nou titlu in Liga 1.

Fotbalistii au intrat in vacanta de iarna, insa 'perlele' FCSB-ului trag tare la antrenament pentru a reveni in forta si in 2021.

Ros-albastrii au terminat 2020 pe primul loc in Liga 1, iar Coman, Man si Tanase spera sa pastreze echipa pe pozitia de lider pana la finalul sezonului.

In sezonul 2014 - 2015 reusea FCSB ultimul triumf in Liga 1.

34 de puncte dupa 15 meciuri au ros-albastrii in acest sezon, avand cel mai bun atac din campionat.

Dennis Man este golgheterul campionatului, cu 12 reusite, in timp ce capitanul Florin Tanase are 9 goluri marcate.

"Indiferent de vreme, ma antrenez in fiecare zi. Nu conteaza daca ploua sau ninge pentru ca port mereu echipamentul care ma ajuta", a scris Florinel Coman, pe Instagram.

"Atunci cand te antrenezi pentru performanta, nu conteaza vremea. Vantul, ploaia, zapata, grindina sau ceata, le infruntam cu usurinta cu echipamentul potrivit", se arata in postarea lui Man, tot pe Instagram.

Postarile fotbalistilor au venit in contextul unei campanii de marketing a sponsorului oficial pentru echipament de la FCSB.