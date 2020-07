Probleme in Liga 1! Banii din drepturile TV nu au mai intrat: care este reactia LPF-ului dupa ce patronii cluburilor au izbucnit: "Ni s-a promis ceva si nu ne-am ales cu nimic"

EAD Interactive este firma care detine drepturile TV din Liga 1.

EAD Interactive a promis ca va vira restul de 2 milioane de euro din drepturile TV in momentul in care sezonul se va relua.

In ciuda faptului ca au trecut deja peste doua saptamani de cand campionatul s-a reluat, cluburile nu au primit niciun ban si cer lamuriri:

"Ni s-au promis acesti bani atunci cand vom relua meciurile, insa nu ne-am ales cu nimic si nici nu ni s-a explicat de ce. Mai mult, am inteles ca ar urma sa luam, intr-o prima faza, doar jumatate din cat ni se cuvenea", ar fi declarat un patron din Liga 1 pentru Gazeta.

Secretarul General al LPF confirma informatia: "Urmeaza sa achite jumatate din suma"

Justin Stefan, secretarul general al LPF, a dezvaluit argumentele pe care le-a adus firma detinatoare de drepturi TV si spune ca urmeaza sa se palteasca o parte din suma:

"Am discutat cu Orlando Nicoara, ne-a zis ca mai are nevoie de cateva zile pentru a face calcule si urmeaza sa achite jumatate din suma care mai ramasese.

Fiindca oricum platile sunt facute in avans si exista oricand riscul ca sezonul in curs sa nu se poata juca pana la capat si atunci detinatorul isi ia masuri", a spus Justin Stefan, conform sursei citate.

Sumele din drepturile TV sunt principala sursa de finantare a cluburilor din Liga 1, iar sumele care trebuie sa le intre in conturi nu sunt deloc de neglijat. CFR ar mai avea de primit aproximativ 300.000 euro, in timp ce Botosani ar mai avea de incasat aproape 250.000 de euro. Formatiile din playout sunt in aceeasi situatie: Clinceni si Chindia ar mai avea de primit in jurul a 100.000 de euro de fiecare.