Primul transfer la CFR pentru Champions League! Pe cine vrea campioana

CFR Cluj inca nu stie cine va sta pe banca echipei la revenirea in Europa, dar muta pe piata transferurilor.

CFR i-a facut o propunere de transfer portughezului Yohan Tavares, anunta Fanatik. Fundasul central a jucat in ultimul sezon pentru Apoel Nicosia, in Cipru. Sursa citata sustine ca Tavares va primi 20 000 de euro pe luna si o prima de instalare in valoare de 50 000 de euro in cazul in care va accepta sa vina la CFR.

Nascut in Franta, fotbalistul de 30 de ani a trecut pe la Le Mans, Beira Mar, Standard sau Estoril, iar in 2011 are o selectie la nationala U23 a Portugaliei. Anul trecut, Tavares a jucat pentru fosta echipa a lui Tatu, Bangkok United din Thailanda.