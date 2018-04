Primele informatii in cazul DEPUNCTARII STELEI! Ce decizie ar fi luat Comisia

Steaua si CFR asteapta cu clasamentul in mana decizia de azi a Comisiei de Disciplina.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Au facut plangeri una impotriva celeilalte! Se cer depunctari dupa declaratiile date de Becali si Dan Petrescu.

Astazi, Comisia de Disciplina va da un verdict in cazul depunctarii solicitate de CFR. Conform informatiilor www.sport.ro, hotaratea instantei FRF nu va lasa Steaua fara puncte. Ros-albastrii vor primi doar o amenda.

"E posibil orice in Romania, dar asta nu! Nu se poate ca Steaua sa fie depunctata si CFR nu. Ce au facut ei e mult mai grav. Petrescu e oficial antrenorul lor", a anuntat Becali azi, in direct la PRO X. Patronul FCSB spune ca isi va retrage plangerea in cazul in care decizia de la Comisie ii va fi favorabila:

"Vasi Geambazi se ocupa. Am inteles de la el ca si-ar retrage plangerea, numai sa nu fim noi depunctati. Asa mi s-a spus. Noi nu facem asa ceva, vrem sa castigam pe teren, nu la masa verde. Nu facem hotie, talharie, minciuna!"