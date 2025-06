Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a semnat autorizația de construire a noului stadion din Trivale. La mai bine de doi ani de la demolarea vechii arene a echipei FC Argeș, lucrările vor intra în linie dreaptă.



Piteștenii vor avea un stadion de 15.200 de locuri, iar investiția se va ridica la 100 de milioane de euro. Proiectul noii arene a fost făcut public în urmă cu mai multă vreme.



FC Argeș va avea un stadion nou



După ce Gentea a semnat autorizația de construire a noii arene, acum urmează ca CNI-ul să emită ordinul de începere a lucrărilor.



”Cea mai mare investiție publică din Pitești din ultimii 35 de ani, investiție pentru care am luptat încă din prima zi în care am venit în primărie, are cale liberă: astăzi, 12 iunie 2025, am semnat autorizaţia de construire a noului stadion!



Compania Națională de Investiții poate da acum ordinul de începere a lucrărilor la Stadionul „Nicolae Dobrin!”, a transmis primarul din Pitești, pe Facebook.