Reactia lui Baluta dupa ce si-a facut praf un coleg in timpul meciului. Ce a spus dupa calificarea in finala Cupei

FC Botosani 2-1 CSU Craiova. Oltenii pierd in Moldova, dar se califica in finala Cupei Romaniei. Hermannstadt sau Gaz Metan le vor iesi in cale.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

"Astazi este ziua patronului nostru si ii dedicam aceasta calificare, chiar daca nu am reusit sa castigam.

Acum ne asteapta un meci important in campionat si nu trebuie sa mai facem greseli!



Obiectivul este sa terminam pe locul 3, ne asteapta un meci foarte important. Sunt constient de ce atmosfera va fi si suntem datori fata de suporteri, mai ales ca nu i-am batut pe stelisti niciodata.

Vrem sa ne asiguram locul 3.

Nu conteaza cu cine vom juca finala, important este sa dam 100% si sa ducem trofeul la Craiova.

Am fost nervos, nici nu-mi amintesc ce am spus. De obicei numai lucrurile rele se vad pe camera. Eu nu fac decat sa-mi incurajez colegii, chiar daca mai spun si lucruri urate. Imi doresc sa castig fiecare meci si nu-mi place ca am pierdut astazi. Vreau sa avem un spirit de invingatori", a spus Alex Baluta.