„De două săptămâni n-am călcat pe iarbă!” Probleme serioase pentru Marius Croitoru la FC Botoșani

La finalul partidei, Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a dezvăluit că echipa nu s-a putut antrena corespunzător în ultimele două săptămâni de zile din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„De la ultimul antrenament din Antalya, adică de-acum fix două săptămâni, noi am făcut antrenament numai în balon și pe sintetic. Astea sunt problemele mele. 5 zile n-am făcut antrenament deloc înainte de meciul cu Sepsi, din cauza vremii. De 14 zile n-am călcat pe iarbă”, a susținut Marius Croitoru, la Digi Sport.

Croitoru, forțat să-l înlocuiască pe fiul său din primul „11”, după ce acesta a avut unele probleme medicale.

„A avut o problemă înainte de meci, mi-a spus că simte ceva. N-am avut variantă în față, așa că l-am băgat pe Dican fundaș central și am jucat cu 5 pe linia de fund. De-asta în prima repriză am jucat mai defensiv, dar am revenit la 4-3-3 în repriza secundă și ne-am creat ocazii”, a mai spsu Croitoru.

Botoșani a oprit seria de meciuri fără gol primit „acasă” a CFR-ului

CFR Cluj a primit pentru prima oară gol pe teren propriu după o pauză de patru luni. Ultima oară, ardelenii încasaseră gol în Gruia pe 3 octombrie 2021, în victoria cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-1.

În urma rezultatului din această seară, CFR rămâne fără victorie în 2022, ambele meciuri încheindu-le la egalitate (3-3, cu FCSB și 1-1, cu Botoșani).

Ardelenii sunt totuşi neînvinşi de 11 meciuri în Liga I, 9 victorii şi 2 egaluri. FC Botoşani nu a pierdut nici ea de şapte etape, în care a înregistrat 2 victorii şi 5 egaluri.

Clasamentul Ligii 1 după etapa cu numărul 22