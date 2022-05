Povestea unui fost campion al României, retras la 29 de ani, ajuns frizer în orașul său: ”Am învățat repede, m-a atras”

Silviu Ilie, fost jucător de bandă stângă și campion cu Oțelul Galați în 2011, a avut o carieră măcinată de accidentări. În urmă cu patru ani, Ilie a decis să-și încheie cariera de fotbalist și să urmeze un alt ”drum”.

În prezent, Ilie lucrează la salonul pe care îl deține în Galați: ”Am făcut o cameră separată pentru mine”, spune fostul jucător al lui Dorinel Munteanu.

Un fost campion al României este frizer în Galați: ”Am învățat foarte repede, m-a atras”

„Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am făcut antrenor de copii sau altceva. După ce m-am lăsat, am așteptat să mă cheme cei de la Oțelul pentru a-mi găsi un loc în club, dar nu m-a căutat nimeni. Eu, având un salon de înfrumusețare din 2013, am vorbit cu soția și am zis să fac un curs de frizerie ca să văd dacă-mi place.

M-am dus la curs timp de 2 luni, am învățat foarte repede. Și m-a atras. Mi-am renovat salonul și am făcut o cameră separată pentru mine. Am zis că trebuie să fac ceva. A început lumea să vină la mine și mi-a plăcut. Am și un program flexibil, pot pleca oricând dacă am probleme”, a spus Silviu Ilie, potrivit Gazetei.

Silviu Ilie este un jucător crescut de Oțelul Galați. A mai jucat în cariera sa și pentru Dunărea Galați, ASA Târgu Mureș, Farul Constanța, Metalul Galați și Dunărea Călărași. Este campion cu echipa-fanion a orașului Galați în 2011 și a jucat în cinci meciuri în Liga Campionilor, inclusiv pe Old Trafford, cu Manchester United, unde gălățenii au pierdut cu 2-0.