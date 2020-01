Pohta ce-a pohtit! Cele 4 echipe ale lui Becali din 2020: una U21, una formata din romani, una de jucatori imprumutati si una de dat afara

Patronul FCSB poate juca si in acest an football fantasy cu propria echipa.

FCSB este si in aceasta iarna protagonista perioadei de transferuri si are unul dintre cele mai numeroase loturi din Liga 1. Cu zeci de jucatori sub contract, Gigi Becali poate sa alcatuiasca chiar patru echipe: una formata doar din jucatori romani, una cu fotbalisti U21, una cu cei de care doreste sa scape si una cu cei pe care i-a imprumutat altor echipe.

Primul “11” al FCSB numai cu jucatori U21: Andrei Vlad (20 ani) - Alexandru Arnold (18 ani), Marian Botezatu (19 ani), Alexandru Dinu (21 ani), Romeo Nita (16 ani) - Razvan Oaida (21 ani), Olimpiu Morutan (20 ani) / Laurentiu Ardeleanu (18 ani), Darius Olaru (21 ani) - Dennis Man (21 ani), Andrei Tanasa (17 ani), Florinel Coman (21 ani)

Primul “11” al FCSB numai cu jucatori romani: Cristian Balgradean (31 ani) - Valentin Cretu (31 ani), Iulian Cristea (25 ani), Andrei Miron (25 ani), Ionut Pantiru (23 ani) - Ovidiu Popescu (25 ani), Lucian Filip (29 ani), Ionut Vana (24 ani) - Dennis Man (21 ani), Florin Tanase (25 ani), Florinel Coman (21 ani)

Primul “11” al FCSB cu jucatorii imprumutati in acest sezon: Razvan Ducan (FC Arges / 18 ani) - Radu Zamfir (Farul / 19 ani), Stefan Cana (Farul / 19 ani), Sorin Serban (Poli Iasi / 19 ani), Alexandru Nicola (Farul / 22 ani) - Ianis Stoica (Petrolul / 17 ani), Gabriel Simion (Astra / 21 ani), Adrian Sut (Academica Clinceni / 20 ani) - Ovidiu Horsia (Poli Iasi / 19 ani), Cristian Dumitru (Ac. Clinceni / 18 ani), Robert Ion (Ac. Clinceni / 19 ani)

Echipa la care Becali poate sa renunte: Toma Niga (22 ani) - Claudiu Belu (26 ani), Cristian Manea (22 ani), Marko Momcilovici (32 ani), Alexandru Stan (30 ani) - Dragos Nedelcu (22 ani), Mihai Pintilii (35 ani) - Adi Popa (31 ani), Thierry Moutinho (28 ani), Diogo Salomao (31 ani) - Harlem Gnohere (31 ani)