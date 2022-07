Antrenorul celor de la FCSB a fost mulțumit de atitudinea jucătorilor săi, dar nu a negat când a fost întrebat despre posibilitatea de a pleca de la echipă, în contextul în care vicecampioana nu a câștigat niciun meci oficial după primele trei din acest sezon.

Toni Petrea: ”O să am o discuție cu conducerea clubului”

„Un meci echilibrat, cred că a fost un joc mai bun față de ultimele două, am avut o exprimare mai bună. Am luat două goluri din două greșeli. În repriza a doua am intrat mai bine, am avut și câteva situații de a marca, n-am reușit să facem lucrul ăsta. A reușit să rămână acest rezultat, un rezultat care mă nemulțumește total. Am vrut să schimbăm viteza de joc, a trebuit să fac patru schimbări, am zis să aducem puțină viteză, să avem mai multă posesie, șansa să ajungem mai repede în fața porții.

Din păcate și Darius Olaru s-a accidentat, cred că a fost o lovitură, n-am apucat să vorbesc cu staff-ul medical. Nu doar ei doi au pierdut acest joc, când pierdem, toată echipa pierde. Nu putem spune că din cauza lor (n.r. - Bouhenna și Dawa) s-a pierdut tot jocul. Nu stau acum să fac analize la fiecare în parte. Sunt nemulțumit de deciziile pe care le-am luat în anumite părți ale jocului. Sunt momente foarte importante ale jocului pe care nu le-am tratat cum trebuie.

Automat că am avea nevoie de un atacant, dar nu știu dacă vom putea găsi ceva. Se întâmplă ceva cu noi, clar, discut și cu ei, întreb. Să găsim explicații și soluții pentru a ieși din acest moment! N-am avut limpezime, n-am avut inspirție în fața porții. Dacă am fi marcat la 1-0 pentru ei, altfel s-ar fi desfășurat jocul.

Se poate spune și așa, o să am o discuție cu conducerea clubului până atunci și vedem ce hotărâm. Eu i-am simțit montați, atitudinea lor a fost una OK, n-am ce să le reproșez. Dacă în alte jocuri am avut ce să le reproșez, în seara asta nu cred că sunt foarte multe lucruri de reproșat. Mi se pare normal să discut cu conducerea atunci când echipa nu reacționează. Vedem, nu știu, o să discut cu conducerea!”, a spus Toni Petrea, la finalul partidei.

Rapid, victorie clară cu FCSB în Giulești

Rapid a câștigat clar meciul din Giulești, reușind să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.