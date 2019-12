Pierdere URIASA pentru FCSB! Unul dintre pustii favoriti ai lui Becali, scos din lot de Vintila: e OUT pentru meciul cu Gaz Metan

Probleme uriase pentru FCSB inaintea meciului cu Gaz Metan de vineri seara.

Unul dintre pustii preferati ai lui Gigi Becali, Razvan Oaida, s-a accidentat la antrenamentul de joi seara si nu va putea juca in partida cu Gaz Metan. Potrivit DigiSport, Oaida are probleme la genunchi si a fost scos din lot de Vintila.



Meciul cu Gaz Metan este unul extrem de important pentru FCSB. Cele doua echipe ultimele locuri in play-off, cu 30 de puncte, astfel ca meciul direct va fi unul decisiv pentru configuratia clasamentului.