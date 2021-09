Patronul Legiei Varșovia a insistat pentru transferul lui Sorescu: ”A fost prioritatea noastră. Românii au fost neserioși”

Dariusz Mioduski, patronul și președintele celor de la Legia Varșovia, a dezvăluit într-un interviu acordat presei poloneze că a acceptat toate condițiile impuse de Dinamo pentru transferul lui Sorescu.

Mijlocașul a fost principala țintă a Legiei pentru campania de transferuri din această vară, dar totul a picat. Motivele sunt necunoscute, iar Mioduski s-a limitat să spună doar că cei de la Dinamo au fost neserioși.

"Am avut un buget pregătit pentru această perioadă. Am avut priorităţi în mercato... Szysz? Nu! Prioritatea noastră a fost Deian Sorescu, dar românii s-au dovedit a fi complet neserioşi, deşi am acceptat toţi termenii pentru transferul lui Sorescu de la Dinamo", a spus Dariusz Mioduski.

Deian Sorescu este al doilea cel mai bun marcator din Liga 1, cu cinci reușite, fiind depășit doar de Jefte Betancor de la Farul, care a marcat de șapte ori.

În vară, presa internațională a scris că internaționalul român este dorit și de Gaziantep, fosta echipă a lui Marius Șumudică.

„Cine vrea să-l cumpere pe Sorescu sau pe oricare dintre jucători va trebui să plătească sumele corespunzătoare valorii acestora, nu să încerce să profite de așa-zisa situație dificilă a lui Dinamo.

Nu e Dinamo în acea situație pe care și-ar dori-o toți. Restabilim lucrurile încetul cu încetul. Procedural, totul funcționează foarte bine”, a spus Zăvăleanu, pentru www.sport.ro.