Patronul din Liga 1 interzis un an pe stadioane: ”Dacă făceam precum cel de la PAOK, să intru cu pistolul pe teren, mai înțelegeam”

Adrian Mititelu Jr a primit o interdicție de un an pe stadioanele din România după meciul cu Rapid, de la finalul anului trecut.

Acesta a fost acuzat că ar fi aruncat cu o sticlă în teren, lucru negat de omul care conduce destinele clubului oltean. Mititelu Jr așteaptă că suspendarea sa să fie ridicată și amintește de patronul lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, și de episodul în care acesta intra cu pistolul pe teren.

Mititelu Jr: ”Dacă făceam ca cel de la PAOK, să intru cu pistolul pe teren, mai înțelegeam”

„În România este posibil orice. Sunt patronul interzis pe stadioane de jandarmerie fără nicio dovadă, doar pentru că sunt niște oameni răi-voiți. Să mă suspende un an de zile pentru ce? Că am dat eu cu sticla? Au vreo dovadă, ceva, un video?

Este o anomalie, eu n-am mai auzit până acum. Dacă făceam ca cel de la PAOK Salonic, să intru cu pistolul pe teren, mai înțelegeam. Și dacă dădeam cu sticla, îmi dai un an de zile mie, ca și conducător? Aștepta ca instanța de la Pitești să facă dreptate și să-mi suspende acea interdicție”, a spus Adrian Mititelu Jr.

În martie 2018, când PAOK Salonic se lupta la titlu cu AEK Atena. Fernando Varela marcase în minutul 90 al meciului, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid, moment în care fanii s-au dezlănțuit pe Toumba.

Meciul a fost întrerupt după ce antrenorul și unii jucători de la AEK Atena au susținut că au fost loviți de obiecte aruncate din tribună. Pe teren a coborât și patronul rus al lui PAOK, nervos și înarmat cu un pistol. Din cauza acelui episod, PAOK a riscat retrogradarea, iar pe numele lui Savvidis s-a emis un mandat de arestare.

Totul despre Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic

Ivan Savvidis e un oligarh rus de origine greacă, născut într-un sat grecesc din Georgia. Fost soldat în armata sovietică, Savvidis a fost directorul general al fabricii CJSC Donskoy Tabak, cel mai mare producător de tutun din Rusia. Fabrica a trecut în proprietatea lui Savvidis la începutul anilor '90, după privatizarea acesteia. Între timp, el a mai cumpărat și alte fabrici de tutun și s-a extins la trusturi media din Grecia și afaceri cu băuturi răcoritoare.

Averea lui Savvidis a explodat în anii '90, când acesta s-a implicat și în politică. Forbes l-a inclus în top 30 cei mai bogați oligarhi ruși, iar Savvidis este bănuit de legături strânse cu Vladimir Putin. Ba mai mult, se spune că Savvidis a fost trimis în Grecia tocmai pentru a servi intereselor lui Putin acolo.

Savvidis și-a făcut averea în Rusia, însă a investit o mare parte din ea în Grecia. Oficial, Savvidis are o avere de 510 milioane de euro, dar e bănuit că are mult mai mulți bani în realitate. El a investit mai mult de 500 de milioane de euro în afaceri din Grecia și a ajuns in conflict chiar cu Uniunea Europeană.