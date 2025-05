Marius Șumudică a încheiat conturile cu Rapid. Așa cum ne-a obișnuit, în ultimii ani, la plecare, fostul atacant ba se victimizează, ba face scandal. Acum, la despărțirea de formația giuleșteană, a optat pentru prima variantă.

„Sunt sfârșit din punct de vedere fizic. Am făcut tensiune 20 cu 12. Am fost... Sleit de puteri“, a declarat Șumudică, în exclusivitate, pentru Pro TV și Sport.ro. Discursul său de adio poate fi citit, în întregime, aici.

Faptul că Șumudică se plânge acum de calvarul pe care l-a trăit, la Rapid, e șocant din două motive.

În primul rând, de fiecare dată când a fost șomer în ultimii ani, el a „vânat“ postul de antrenor, la Rapid. Niciodată n-a ținut cont de spiritul de colegialitate și a dat în echipă, precum un „sac de box“, într-o tentativă de a șubrezi scaunul celui care se afla pe banca Rapidului, în acel moment. De aceea, e bizar că, după ce și-a îndeplinit visul și a fost numit antrenor al Rapidului, Șumudică s-a plâns, la plecare, de ce a trăit, în Giulești.

Șumudică, în momentul prezentării: „Rapid? Un club bine structurat“

Un alt motiv pentru care văicăreala lui Șumudică de acum e suprinzătoare ține de modul în care acesta vorbea despre Rapid, în august 2024, la conferința sa de prezentare.

În acel moment, Șumudică mai avea puțin și spunea că, la Rapid, curg lapte și miere! Iată dovada: „Sunt clipe pe care probabil că le trăieşti rar în viaţă, m-am întors acasă. Am avut o surpriză, pentru am găsit un club foarte bine structurat, cu oameni care îşi fac treaba foarte bine pe fiecare palier şi antrenorul are liniştea de a se ocupa doar de partea tehnică şi de a pregăti echipa, astfel încât rezultatele să fie pozitive. Mă bucur. E una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea profesională, pentru că ajung la clubul pe care îl iubesc, la care am avut cele mai mari performanţe ca jucător şi nu am ascuns niciodată dorinţa de a performa şi ca antrenor“.

Acum, la nici un an distanță, Șumudică insistă că Rapid l-a epuizat, fizic și mental!

O minciună: „Nu vreau decât binele Rapidului“

Tot în cadrul discursului său de adio, acum când a încheiat conturile cu Rapid, Șumudică a rostit o frază prin care demonstrează că are probleme cu memoria.

„Nu vreau decât binele Rapidului. Pentru Rapid, a meritat tot acest stres. Pentru mine, Liga 1, e închisă. Nu-mi mai doresc să antrenez în România“, a spus tehnicianul de 54 de ani.

Problema e că, în ultimii ani, Șumudică a atacat Rapidul, în mod repetat. Mai ales în momentele în care conducerea clubului i-a închis ușa în nas, refuzând numirea sa pe bancă.

Iată ce spunea Șumudică, în iulie 2023, după o tentativă eșuată de a ajunge antrenor, la Rapid:

*Din momentul ăsta Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică. Rapidistul Șumudică a murit. Din momentul de față există un personaj care se numește antrenorul Șumudică. De acum încolo voi lua în calcul orice ofertă voi avea din țară, fiindcă vreau să performez. Dacă voi ajunge la oricare altă echipă dintre primele patru, cinci, voi fi fanul acelei echipe. Să dau totul pentru acea echipă să iau campionatul. Dacă voi avea șansa să fiu antrenor la oricare dintre primele patru, voi fi campion! Vă spun lucrul ăsta și voi face tot ceea ce ține de mine pentru echipa pe care o voi antrena. Din momentul de față, promit solemn pentru toți iubitorii de fotbal că rămân în țară, îmi aștept rândul și voi performa. Știu ceea ce pot să fac. Voi da tot ceea ce ține de mine ca să căștig campionatul. Asta e decizia mea, nu o fac din măhnire, din răzbunare. Nu ascund că am fost dorit de Gigi Becali, l-am refuzat. A treia oară, dacă va exista aceasta șansă, fie că e Craiova, FCSB sau Dinamo, mă voi duce să câștig trofee și sa fiu adulat.