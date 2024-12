La finalul partidei, Eugen Neagoe a anunțat că fotbaliștii care nu au performat în meciul cu Rapid vor ajunge pe banca de rezerve.



Întrebat despre situația sa, antrenorul Buzăului a anunțat că nu are de gând să renuțe și le-a transmis conducătorilor clubului să întărească echipa în iarnă dacă vor să o vadă și sezonul viitor în prima ligă.

Eugen Neagoe cere întăriri



"După prima repriză, nu putem emite pretenții, pentru că am jucat foarte slab. Am fost nevoit să fac foarte multe schimbări. Sunt dezamăgit de unii jucători, pentru că au avut o șansă pe care nu o să o mai aibă, să joace în Giulești, pe un gazon foarte bun.



N-au profitat de șansa pe care au avut-o și nu vor mai avea alta. La fotbal e concurență mare și trebuie să profite de șansele pe care le au. Anumiți jucători nu au profitat și am pierdut jocul.



În repriza a doua am echilibrat, am controlat, am avut o posesie, dar nu am reușit să marcăm. Ăsta este fotbalul. Au fost greșeli foarte mari, am fost nevoit să fac anumite schimbări.



Eu am vorbit de peste o lună cu oamenii care conduc destinele clubului, dar, nicio reacție. Chiar nu știu ce se va întâmpla în continuare, dacă oamenii care conduc acest club se vor hotărî să facă ce trebuie sau nu.



Eu îmi voi face meseria, fac tot ce depinde de mine să rămânem în prima ligă. Nu suntem departe în acest moment, suntem destul de aproape, Botoșaniul are două puncte în fața noastră.



Nu e nimic pierdut în acest moment. Dacă oamenii care conduc clubul se hotărăsc să mergem pe drumul corect, bine. Eu îmi doresc să ajut această echipă să rămână în prima ligă", a spus Eugen Neagoe la finalul meciului.



Rapid venea după trei meciuri consecutive fără victorie (două egaluri şi un eşec). De partea cealaltă, Buzăul a obţinut un singur punct în ultimele opt deplasări.



În tur, cele două adversare din Superliga au încheiat la egalitate. Scorul înregistrat atunci pe tabelă a fost 1-1.