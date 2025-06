După ce a cucerit al doilea titlu la rând în Superligă, patronul campioanei e gata să facă mai multe schimbări în echipă pentru a fi sigur că va ajunge în faza principală din UEFA Champions League, performanță care ar aduce sume importante în conturile clubului său.



Pe lângă jucătorii transferați deja, FCSB va bifa câteva nume și la capitolul ”plecări”. Jordan Gele, Malcom Edjouma și Alexandru Băluță vor fi cei ”sacrificați” de Becali.



Gigi Becali dă afară trei jucători de la FCSB



În ultima sa intervenție în spațiul public, Becali a spus că cei trei nu vor face deplasarea cu echipa nici în cantonamentul din această vară. Astfel, sunt liberi să-și găsească alte echipe.



„O să iasă Gele, Edjouma şi Băluţă. Le dau banii la oameni. Eu aşa am făcut în viaţa mea, nu numai că am respectat cuvântul, contractul nu ai cum să nu îl respecţi. Trebuie să fii idiot să nu îl respecţi. Eşti obligat.



Orice jucător care are contract cu mine se respectă milimetric contractul. Nu au ce să caute (n.r. cu echipa în cantonament). Am prea mulţi jucători şi sunt toţi valoroşi”, a spus Becali, la Prima Sport.



Valeriu Iftime: ”Am vorbit cu Edjouma”



Francezul a fost dorit de FC Botoșani, echipa pentru care a evoluat în sezonul 2021-2022 și de la care a fost transferat de FCSB. Valeriu Iftime a vorbit direct cu fotbalistul, dar s-a lovit de refuzul acestuia.



Au existat zvonuri potrivit cărora Becali ar fi fost dispus să-l ofere pe Edjouma ca ”monedă de schimb” pentru Ianis Stoica la Hermannstadt. Sibienii au fost de acord cu această variantă, dar răspunsul mijlocașului ar fi fost tot negativ.



„Sunt niște schimbări, sunt discuții, am vorbit cu Leo. Deocamdată nu am nicio informație care să fie atât de fierbinte. (n.r. - Îl vreți pe Edjouma?) Îl vreau, îl vreau. E greu cu el. El nu vrea să vină la mine, dar eu îl vreau. Am vorbit cu el, dar vedem”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.