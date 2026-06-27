Naționala Capului Verde s-a calificat în „16-imile” Campionatului Mondial, după 0-0 cu Arabia Saudită.

Echipa lui Joao Paulo a obținut trei puncte în urma a trei remize, într-o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Capul verde va întâlni Argentina în următoarea fază a competiției.

Joao Paolo în culmea fericirii după calificarea în „16-imile” Campionatului Mondial

Joao Paolo a reacționat imediat după calificarea istorică a naționalei sale, în urma meciului cu Arabia Saudită în care a fost integralist și a avut o evoluție solidă.

Mijlocașul lui FCSB le-a mulțumit fanilor echipei roș-albastre pentru susținerea pe care i-au arătat-o.

„Sunt foarte, foarte fericit pentru calificare, pentru ziua de azi, pentru țara mea. Sunt extrem de fericit, dar acum trebuie să muncim pentru meciul cu Argentina. Sunt foarte multe emoții după meciul de azi, dar sunt foarte fericit.

Acum vreau doar să le mulțumesc fanilor FCSB-ului și… sunt foarte, foarte fericit”, a declarat Joao Paulo, conform AS.ro.

Au evoluat echipele:

Capul Verde: 1. Vozinha - 24. Wagner Pina (22. Steven Moreira, 90+4), 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 8. Joao Paulo - 6. Kevin Pina ''Lenini'' - 14. Deroy Duarte, 10. Jamiro Monteiro (15. Laros Duarte, 71) - 20. Ryan Mendes (căpitan; 11. Garry Rodrigues, 71), 19. Dailon Livramento (21. Nuno Da Costa, 61), 17. Willy Semedo (26. Helio Varela, 61). Selecţioner: Pedro Leitao Brito ''Bubista''.

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 25. Kelvin Pires, 7. Jovane Cabral, 16. Yannick Semedo, 9. Gilson Benchimol.

Arabia Saudită: 21. Mohammed Alowais - 12. Saud Abdulhamid, 4. Abdulelah Alamri, 5. Hassan Altambakti (3. Ali Lajami, 33), 13. Nawaf Bu Washl (24. Moteb Alharbi, 82) - 6. Nasser Aldawsari, 23. Mohamed Kanno, 15. Abdullah Alkhaibari (7. Musab Aljuwayr, 46), 10. Salem Aldawsari (căpitan; 26. Mohammed Abu Alshamat, 65) - 9. Feras Albrikan, 20. Sultan Mandash (19. Abdullah Alhamddan, 65). Selecţioner: Georgios Donis.

Rezerve neutilizate: 1. Nawaf Alaqidi, 22. Ahmed Alkassar - 2. Ali Majrashi, 14. Hassan Kadish, 25. Jehad Thikri, 16. Ziyad Aljohani, 18. Ala Alhajji, 8. Aiman Yahya, 11. Saleh Alshehri, 17. Khalid Alghannam.