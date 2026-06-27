FCSB a făcut o curățenie în lot înainte de a pleca în cantonamentul din Olanda, iar Gigi Becali nu le-a prelungit contractul fotbaliștilor care intraseră pe lista neagră.

Roș-albaștrii vizează mai mulți înlocuitori pentru posturile rămase libere.

Kiki a spus ce regretă după despărțirea de FCSB

Gruparea patronată de Gigi Becali a transmis oficial că Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor mai îmbrăca tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.

Kiki a ieșit în față după despărțirea de FCSB și a dezvăluit ce l-a dezamăgit în legătură cu experiența de doi ani la echipa bucureșteană.

„Ce pot să spun e că mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se desfăşoare diferit. Ăsta e fotbalul şi am avut multe de învăţat, dar ăsta e sfârşitul. Am avut un început bun după ce FCSB m-a transferat, dar încet-încet lucrurile au început să se complice pentru mine.

Mai întâi a fost accidentarea şi apoi în al doilea sezon din cauza unor decizii şi a unor factori care nu au depins de mine, în ciuda determinării mele şi a muncii enorme de la antrenamente nu am mai jucat.

Sunt frustrat că nu am avut şansa să îmi arăt adevăratul potenţial la FCSB, dar am învăţat foarte multe din această situaţie, ceea ce mă va ajuta de-acum în carieră.”, a declarat David Kiki la Fanatik.

David Kiki mai avea contract până în vara anului viitor. Transferat în 2024, Kiki nu a reușit să se impună în primul „11” și a bifat doar 17 apariții în toate competițiile. Potrivit Transfermarkt, fundașul lateral este cotat la 300.000 de euro.