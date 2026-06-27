Cu dorința de a avea un sezon următor de Superliga României și mai solid, Dinamo nu a ascuns niciodată interesul pentru atacantul Valentin Robu (23 de ani) de la Metalul Buzău, unul dintre cei mai importanți marcatori din Liga 2, pe care l-a considerat o țintă importantă în vederea întăririi lotului.

Printre oamenii de la Dinamo care l-au dorit pe atacant s-a numărat și Florentin Petre, fostul mijlocaș de legendă al ”câinilor” fiind cel care i-a oferit debutul lui Robu la profesioniști, la doar 15 ani, pe vremea când antrena Dacia Unirea Brăila.

Valentin Robu poate pierde alt tren, dacă nu semnează nici acum cu Dinamo

Atacantul a avut și un sezon trecut impresionant, cu 21 de goluri și opt pase decisive în 32 meciuri, în toate competițiile, în Liga 2 și în Cupa României. El are o cotă de piață de 400.000 de euro și mai are un contract valabil până în 2028 cu Metalul Buzău.

Se pare că va rămâne și din această vară în Liga 2, chiar dacă există interes din partea anumitor echipe din prima divizie pentru Valentin Robu. Este un alt tren pe care îl poate pierde atacantul, care în ultimele luni a fost atât pe lista celor de la Dinamo, cât și pe lista celor de la Farul.

Metalul Buzău își propune să îl vândă pe Valentin Robu pe o sumă consistentă

Din informațiile Sport.ro, atacantul începe să regrete tot mai mult faptul că Metalul Buzău nu s-a gândit și la binele său și a declinat oferta bucureștenilor venită pe numele său. Clubul din divizia secundă a refuzat să îl cedeze pe Robu la Dinamo și să îi ofere posibilitatea să facă pasul în Superliga României.

”Noi considerăm că acest jucător are calități și are valoare peste mulți atacanți din Liga 1 sau peste majoritatea care vin de afară. Vedem și noi Liga 1 cu atacanți care au trei goluri într-un an, așa că mai bine folosim un român cu calități care e și mai ieftin și își dorește și mai mult să demonstreze.

Pentru Vali Robu avem și acum discuții cu echipe care plătesc mult peste oferta celor din Liga 1. Echipele din Liga 1 dau impresia, cel puțin nouă, echipelor de Liga 2, că ele n-au bani să plătească jucători și că noi ar trebui să fim mulțumiți doar cu procente, de parcă echipele de Liga 2 trăiesc doar pentru procentele lor”, a spus Valentin Stan, în exclusivitate pentru Sport.ro, zilele trecute.

Dorința atacantului de a semna cu Dinamo nu este mai presus decât banii ceruți de Metalul, din perspectiva clubului din Liga 2, chiar dacă Robu vrea foarte mult să se transfere la formația din ”Ștefan cel Mare”. Simte că este pasul pe care îl visează de când s-a apucat de fotbal și un club precum Dinamo l-ar duce și la nivelul următor.