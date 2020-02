OFICIAL | Bogdan Tiru a fost prezentat la noua sa echipa! Cu cine a semnat fostul jucator al celor de la Viitorul

Bogdan Tiru a semnat cu noua sa echipa.

Bogdan Tiru a fost prezentat la Jagiellonia Bialystok, formatie din Polonia. Anuntul a fost facut de catre cei de la Viitorul care au emis un comunicat pe site-ul oficial. Tiru a semnat un contract pe 4 sezoane si va purta tricoul cu numarul 25.



"FC Viitorul anunta ca Bogdan Tiru este noul jucator al formatiei poloneze Jagieloniia Bilaystok. In varsta de 25 de ani, Bogdan Tiru era cel mai vechi component al formatiei noastre. Nascuta la Constanta, Bogdan Tiru a venit la Acadamia



Gheorghe Hagi inca de la infiintarea acesteia in 2009 si a devenit unul dintre cei mai apreciat jucatori ai clubului nostru. International la toate categoriile de varsta, capital al Viitorului in peste 50 de partide si cu peste 160 de partide in Liga 1, Bogdan Tiru, a cucerit toate trofeele posibile pe plan intern cu FC Viitorul. FC Viitorul ii multumeste pentru toate evolutiiile in tricoul negru-albastru si ii ureaza mult succes", se arata in comnuicatul emis de club.